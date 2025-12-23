Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona iniciaron una investigación que, en coordinación con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Santander culminó el lunes con la detención en Santander de un hombre de 26 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores y pornografía de menores.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una menor en Tarragona, que alertó que un hombre se había puesto en contacto con ella a través de Instagram y le había hecho presiones y amenazas graves contra ella y su entorno familiar con la finalidad de obtener fotografías y vídeos con contenido sexual. Los agentes consideraron que se trataba de un caso de acoso sexual a menores en entornos digitales, conocido habitualmente como grooming.

A partir de las primeras gestiones, los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de una segunda menor relacionada con los hechos. Esta segunda víctima manifestó que había sido contactada desde otro perfil de Instagram, también atribuido al mismo autor, y que habría llegado a compartir una imagen íntima.

De la investigación se desprende que el detenido creaba perfiles falsos a las redes sociales utilizando la imagen de otro chico para ganar credibilidad delante de las víctimas. Con esta identidad ficticia, estable conversaciones con menores y, una vez conseguía su confianza, los pedía imágenes íntimas. Posteriormente, las sometía a coacciones y amenazas graves para obtener más material sexual, amenazándolas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias. Incluso, las amenazaba con hacer daño a sus familiares.

Les indagaciones permitieron identificar al presunto autor como un hombre de 26 años, con domicilio en Santander (Cantabria). A esta persona le constaba un antecedente policial por un delito de abuso sexual por parte de la Policía Nacional de la comisaría de Santander.

Una vez confirmada su identidad y residencia, los Mossos d'Esquadra establecieron contacto con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Santander para coordinar la detención. Finalmente, el 15 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional arrestaron al hombre en su domicilio por delitos de agresión sexual, corrupción de menores y pornografía infantil.

Durante la entrada y perquisición en el domicilio, los agentes de la Policía Nacional intervinieron material informático que, en un primer análisis, contenía una gran cantidad de imágenes que podrían proceder de otras víctimas menores de edad de todo el Estado.

A través del material intervenido, los investigadores de la Policía Nacional pudieron identificar, localizar y recoger denuncias de seis víctimas más residentes en Cantabria, de las cuales cuatro eran menores de edad, que junto con las dos identificadas por los Mossos d'Esquadra, ha permitido acreditar a un total de ocho víctimas.

La investigación continúa abierta para determinar el verdadero alcance de los hechos. Además, se pudo saber que el investigado concertó citas presenciales en Cantabria con algunas de las víctimas, tanto mayores como menores, con finalidades sexuales.

El detenido pasó a disposición el miércoles pasado ante el Juzgado de instrucción número 2 de Santander.