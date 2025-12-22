Tarragona dará la bienvenida al nuevo año desde la Plaça Corsini

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Plaça Corsini de Tarragona volverá un año más el epicentro festivo del último día del año y acogerá la bienvenida al 2026. Una gran verbena a medianoche y el tradicional Fin de Año infantil a las doce del mediodía servirán para que pequeños y grandes empiecen el nuevo año en un ambiente familiar y muy musical. Ambas citas están organizadas por l'Ajuntament de Tarragona con el soporte de Mercats de Tarragona y de las consejerías de Cultura i Festes, Comerç i Turisme de l’Ajuntament.

El acto de presentación de la programación de Fin de Año se ha celebrado en la Plaça Corsini y ha contado con la presencia de la presidenta de Mercats de Tarragona y consejera de Comerç y Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; la consejera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; una de las presentadoras de Fin de Año, Sílvia Petit; y de representantes de las comparsas de Carnaval Urban Style y Sinhus.

Montse Adan ha destacado el carácter tradicional y festivo del día de Fin de Año y ha recordado que «en Tarragona el 31 de diciembre es una cita muy especial para todo el mundo ya que tan grandes como pequeños tenemos un espacio donde dar la bienvenida en el 2026. Gracias a la implicación de las diferentes consejerías de l’Ajuntament i dels Mercats de Tarragona hemos hecho posible poder celebrarlo de una manera festiva y muy familiar. La Plaça Corsini será una fiesta e invitamos a todo el mundo a decir hola en el 2026 con nuestro querido carillón del Mercat Central».

Un Fin de Año para todos los públicos

La programación de Fin de Año empezará el miércoles 31 de diciembre a las 11.00h de la mañana con la celebración del tradicional Fin de Año infantil. Un espectáculo familiar de zancudos distribuirá 500 globos de colores a los asistentes en la Plaça Corsini y dará paso a uno de los momentos más especiales: la presentación de la Reina Carnaval XLIII y la Concubina XXX del Carnaval 2026. Ellos dos serán los encargados de acompañar las campanadas infantiles a ritmo del Carillón a las 12 del mediodía y a continuación, la banda Spotyflight pondrá ritmo en la Plaça con su música en directo.

Por lo que hace la verbena de Fin de Año de la noche, esta empezará a calentar motores en Plaça Corsini a partir de las 22.30h. Sílvia Petit y Roberto Vara serán los encargados de conducir el acto y de dar la bienvenida al nuevo año al lado del carillón del Mercat Central. La verbena musical contará este año con la música en directo del grupo Las Locas del Panda a partir de las 23.30h y del tarraconense DJ JL Deejay una vez entrada la madrugada y hasta las 03.00h, cuando será el turno de bailar con los temas musicales más actuales del momento.

Hay que destacar también por una parte, que una de las novedades del Fin de Año y del Fin de Año infantil de este año es la apuesta por un mayor número de efectos de ambientación para convertir la Plaça Corsini en un espacio todavía más festivo y especial. De la otra, indicar que los presentadores de Fin de Año irán vestidos por dos tiendas de la ciudad: Sastreria Pizarro y Vanessa Duque.

Por último, la verbena de Fin de Año contará a partir de las 00.15h en Plaça Corsini con el Punto Lila y Arco Iris, el cual vela por la prevención y la atención hacia las conductas sexistas.