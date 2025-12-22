Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Unas 3.000 personas se han examinado hoy de la teórica del carnet de conducir al Complex Educatiu de Tarragona. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que habilitar la fecha y un espacio especialmente grande para dar respuesta a la alta demanda y así rebajar la cola que había para hacer la prueba. Teresa Guelbenzu, cabeza de la jefatura de la DGT de Tarragona, ha explicado que entre septiembre y octubre detectaron un incremento repentino de aspirantes y tienen la «sospecha» de que estuvo a raíz de una noticia falsa que empezó a circular por las redes sociales donde se explicaba «que a partir del 2026 el examen teórico sería mucho más difícil, cosa que no es cierta». Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas se han hecho diez turnos para hacer los tests.

Entre los candidatos hay 150 aspirantes a conductores de camión y 50 de autobuses, con el fin de «dar respuesta a la falta de conductores profesionales», ha dicho Guelbenzu. Por su parte, la subdelegada del gobierno español en Tarragona, Elisabet Romero, ha valorado positivamente «la actuación rápida» para hacer la convocatoria extraordinaria una vez se detectó la necesidad.

Con todo, más allá de esta acumulación de personas que se querían examinar de la teórica, el problema que hace años que acarrean las autoescuelas es la falta de profesores y de examinadores de la parte práctica. Carles Oliver, presidente provincial de la Asociación de Autoescuelas de Tarragona, ha celebrado que en las próximas semanas se incorporarán tres examinadores más, hecho que permitirá arreglar parcialmente el problema. «Esperamos que todo eso se solucione, tanto con profesores que ya van saliendo, como de funcionarios de la DGT» para hacer los exámenes.

En la demarcación, el embudo que hay hace que una persona que hoy apruebe el examen teórico tenga que esperar entre dos y tres meses para empezar a hacer las prácticas. En eso hay que añadir un mes más para hacer el examen. Un tiempo sensiblemente inferior al de otros puntos del país, donde los tiempos de espera pueden superar los ocho meses tan sólo para iniciar las prácticas.

Una de las aspirantes a obtener el carné que se ha examinado de la teórica es Ariadna Tondo. «Viviendo en un pueblo, tener coche es bastante necesario», ha explicado. Se apuntó a la autoescuela a principios de verano y pidió poder hacer el examen más o menos hace tres meses. Este tiempo también lo ha tenido que esperar Alba Escandell, que recibió la cita hace pocos días, si bien se empezó a preparar a principios de julio. Las dos, vecinas del Pla de Santa Maria (Alt Camp), creen que todavía tendrán que esperar un mes para empezar las prácticas, si superan a la teórica.