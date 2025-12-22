LOTERIAS
Sant Pere i Sant Pau rasca un quinto premio, el 41.716
La bola ha sido cantada a las 13.25 horas y la adminitrsación tarraconense ha vendido una serie
La Administración número 19 La Fortuna del barrio de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona ha rascado un quinto premio del sorteo de Navidad, el 41.716. La bola la han cantado durante la novena tabla del sortee hacia las 13.25 horas. Después de una rifa, donde el Gordo ha vuelto a pasar de largo, Tarragona ha rascado un quinto. El resto de premios grande también han dado la espalda en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.
La administración agraciada, que se encuentra en el Bloque Sant Andreu del barrio tarraconense, ha vendido una serie. Este premio está dotado con60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo. El número también se ha vendido a Madrid, Arganda del Rey, Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Algete, Caravaca de la Cruz, Ourense y Toledo.