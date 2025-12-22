Quema un remolque frigorífico que transportaba patatas en la AP-7 en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en el incendio de un camión en la AP-7 en Tarragona. El aviso lo han recibido a las 02.25 horas y se han desplazado hasta el kilómetro 246,8, donde se ha producido el incidente en sentido sur.

Según explica bomberos, ha quemado al 100% un remolque frigorífico que transportaba patatas. El conductor ha conseguido desenganchar la tractora para evitar que el fuego se propagara.

Una vez han extinguido el remolque, han sellado la carga y el suelo del camión con espuma y han hecho limpieza de calzada. Ninguna persona ha resultado herida.