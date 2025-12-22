El Partido Popular de Tarragona denuncia la falta de Mossos d'Esquadra a l'estació del Camp

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha denunciado la ausencia de los Mossos d'Esquadra a a l'estació d'alta velocitat el Camp, sobre todo por las noches. El diputado Pere Lluís Huguet ha recordado que el Parlament aprobó el pasado mes de julio una Propuesta de Resolución de los populares donde se instaba a incrementar la seguridad y la presencia de la policía catalana en la estación.

Huguet ha lamentado los últimos robos en los últimos días en coches aparcados en torno a la estación sin ningún agente que vigile la zona. «Una semana más vemos coches con los cristales de las ventanas rotas. Han vuelto a robar. De hecho, ha habido una veintena de coches afectados. Y todo eso con nuestra propuesta que pedía más seguridad en la estación y que fue aprobada en las cortes. Ni el presidente Illa ni la consejera Parlon hacen caso de las resoluciones aprobadas por el Parlament», ha indicado el diputado.

El PP seguirá instando en el Parlament de Catalunya a reforzar la seguridad de l'estació del Camp de Tarragona. «Lo haremos las veces que haga falta para que finalmente haya Mossos d'Esquadra a l'estació del Camp», ha concluido Huguet.