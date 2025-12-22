El EMT tendrá nuevo convenio laboral este enero después de más de una década

El año 2021 se fusionaron las empresas del EMT y el ATM y en el 2023 se unió el comité de empresa.TJERK VAN DER MEULEN

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona tendrá nuevo convenio laboral este enero. El Ayuntamiento y los principales sindicatos del comité de empresa están a punto de llegar a un acuerdo que se ha trabajado durante casi tres años en discreción. Así, los trabajadores del EMT contarán con un nuevo convenio más de una década después del anterior.

Además, no sólo afectará a estos empleados, sino también los del AMT. El año 2021 se fusionaron las dos empresas y en el 2023 se unió el comité de empresa. En este tiempo, se han celebrado reuniones habitualmente entre los sindicatos mayoritarios y el consistorio para confeccionar el convenio laboral. Precisamente, la fusión entre las dos compañías públicas y su plantilla ha sido uno de los principales escollos a la hora de llegar a un acuerdo. «Estamos en la recta final. Es complicado homogeneizar las dos plantillas a nivel salario y condiciones. Pero creemos que mejorará lo que teníamos», explica Rubén Vaquero, secretario del comité.

A falta de la firma final, algunos de los ejes del acuerdo será el establecimiento de más ruedas en las jornadas y la creación de una bolsa de trabajadores mayor. La valoración desde el gobierno municipal es muy positiva. «Creemos que es una muy buena noticia. Todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo por llegar a este momento», expresa Sonia Orts, presidenta del EMT.

Más trabajadores

Precisamente, el aumento de la plantilla ha sido una de las reclamaciones de los sindicatos en los últimos años. Tanto en los chóferes de los buses, como en la de los inspectores de las zonas reguladas de aparcamiento de la ciudad. El Diario Más ya informó hace meses de que el EMT cuenta con una veintena de inspectores para controlar unas 6.000 plazas reguladas en Tarragona. «Son líneas de trabajo que se tienen que desarrollar, pero que no van ligadas directamente al convenio», dice Vaquero.

Sonia Orts: «Es una muy buena noticia. Todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo»

Reestructurar líneas

Más allá, el EMT trabaja en la reestructuración de las líneas. Se tiene que tener en cuenta que el actual diseño se creó en los años 80. La empresa municipal ya tiene sobre la mesa las conclusiones del estudio de líneas que encargó. «Se ha contado también con el punto de vista y valoración de los trabajadores, que lo han recibido muy positivamente», expone Orts.

Así todo, se prevé que pronto tanto sindicados como consistorio firmen el nuevo convenio laboral, que tendrá que tener el visto bueno del departamento de Intervención del Ayuntamiento y se tendrá que ratificar por el Consejo de Administración de la empresa. Un nuevo comienzo para la EMT.