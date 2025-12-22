Els Pastorets de Tarragona renuevan la escenografía y modernizan el espectáculo

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Els Pastorets de Tarragona vuelven como cada Navidad para ofrecer una versión moderna, satírica y ambientada a la ciudad del clásico catalán. Después de hacer una nueva adaptación del texto el año pasado, la compañía La Golfa da un paso más para actualizar el espectáculo cambiando completamente la escenografía. Al mismo tiempo, consolida la apuesta para feminizar algunos de los personajes principales, Llúcia (antes Lluquet) y Satanàs. En este sentido, la nueva versión se podrá ver los días 2 y 3 de enero en el Teatre Tarragona.

La nueva escenografía, obra de Josep Pijuan, Piju, está pensada para formar parte del sueño de Llúcia y Rovelló. Serán los mismos intérpretes los encargados de manipularla, y por lo tanto estará completamente integrada dentro del espectáculo. Por una parte, muestra los skylines de los barrios de la ciudad que aparecen a la función, el Serrallo y la Part Alta, y también nos lleva bajo el alcantarillado, o Infierno, donde hacen vida Satanás, Lucifer y las Furias.

A pesar de las modernizaciones, Els Pastorets de Tarragona no pierden su esencia: ser un espectáculo familiar que busca hacer reír a los niños, pero también los adultos. No faltarán la ironía y el ingenio para recordar, un año más, los hechos más relevantes de la actualidad tarraconense y mundial.