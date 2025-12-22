El Ayuntamiento de Tarragona inicia la limpieza la riera de Riu Clar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona inició los trabajos de limpieza de un tramo de la riera de Riu Clar, a su paso por el polígono industrial del mismo nombre. Los trabajos consisten en la retirada de la vegetación con el fin de evitar inundaciones y durarán unos 15 días.

Los trabajos empezaron con la eliminación de las partes aéreas de los cañaverales y la vegetación, haciendo una desbrozada selectiva. Les cañas se triturarán, como máximo, en fragmentos de 10 cm. Posteriormente, se realizará la extracción del rizoma, las raíces de las cañas, en la superficie previamente desbrozada. Los trabajos tienen un presupuesto de 14.755,67 €. El objetivo de las actuaciones es para reducir el riesgo de inundaciones dentro del ámbito del dominio público hidráulico.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, ha manifestado que el consistorio, a través del departamento de Medio Ambiente, «mantiene un firme compromiso para minimizar al máximo el riesgo de inundaciones en la ciudad». «Se está haciendo un trabajo constante y riguroso para avanzar hacia una ciudad más resiliente, con el objetivo de proteger tanto la ciudadanía como los espacios públicos, urbanos y naturales, con actuaciones que se llevan a cabo por todo el municipio, desde la Móra y el Francolí hasta el centro de la ciudad o Riu Clar», ha valorado el consejero.