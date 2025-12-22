Se aprueban definitivamente los presupuestos para el 2026 sin recibir ninguna alegación

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Tarragona para el 2026 ya están aprobados de forma definitiva. Esta vez, no ha sido necesario un segundo aval por parte del pleno, ya que el consistorio no ha recibido ninguna alegación contra las cuentas presentadas por el gobierno del PSC y que contara con el apoyo de Junts per Catalunya, En Comú Podem y los tres consejeros no adscritos, Javier Gómez, Jaime Duque y Elvira Vidal. En cambio, Esquerra Republicana, el Partido Popular y Vox se opusieron.

Con quince favorables, el pasado 21 de noviembre, se aprobó inicialmente el nuevo presupuesto. Este asciende hasta los 236 millones de euros, un 1,5% más que el año anterior. Además contempla un paquete de inversiones de 19,5 euros para la transformación urbana y social de la ciudad. Algunas de las partidas más elevadas son los 1,5 millones de euros para la adquisición de vivienda social, los 1,5 millones para renovar la flota de autobuses y mejorar las cocheras o los 1,5 millones para el Plan de Asfaltado.

«Buen trabajo»

La consejera de Hacienda, Servicios Centrales y TIC, Isabel Mascaró, ha valorado positivamente la aprobación definitiva de las cuentas municipales para el 2026. La cuarta teniente de alcalde ha destacado que no haber recibido ninguna alegación «confirma el buen trabajo hecha». Sin embargo, ha celebrado que «por tercer año consecutivo, tendremos presupuestos a 1 de enero». Entre otros, eso permitirá ejecutar las inversiones desde el primer día.

Entre otros, está previsto que el próximo año se lleven a cabo varias actuaciones incluidas en el Plan Integral de la Parte Baja. En total, se han reservado 2,4 millones de euros para el colector de Torres Jordi, la mejora de las cámaras de seguridad o las ayudas para mejorar la eficiencia energética en los edificios. El consistorio quiere complementar este dinero con la subvención que espera recibir del Plan de Barrios de la Generalitat.