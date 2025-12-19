Rubén Viñuales: «La Llei de Barris será el motor del cambio para la Part Baixa»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona celebra que la Part Baixa haya sido incorporada al Pla de Barris y Viless 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, una decisión que permitirá iniciar una transformación integral del barrio. Según el alcalde, Rubén Viñuales, «esta inclusión es el reconocimiento a un trabajo riguroso y compartido, y nos permitirá acelerar un proyecto ambicioso que pone a las personas en el centro, preserva la esencia de la Part Baixa y proyecta los beneficios en toda Tarragona».

Viñuales ha añadido que «la Part Baixa entra a la Llei de Barris porque Tarragona ha presentado un proyecto sólido, realista y con alma» y ha agradecido al Gobierno de la Generalitat «la escucha y la confianza en un proyecto con visión de futuro, que preservará la esencia del barrio mientras lo preparamos para los próximos 20 años». El alcalde también ha remarcado que el Ayuntamiento asumirá con corresponsabilidad el despliegue del Pla, cofinanciándolo al 50%.

Un proyecto de ciudad, más allá de las obras

El alcalde de Tarragona ha subrayado que «el Pla de Barris no es sólo un listado de grandes obras, sino un proyecto integral que combina transformaciones urbanas, acciones sociales y una apuesta clara por la sostenibilidad y la cohesión». En este sentido, ha recordado que las acciones sociocomunitarias tendrán un papel central, con programas pensados para tejer redes vecinales, reducir desigualdades y reforzar la convivencia.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Tarragona prevé un total de 34 actuaciones con una inversión global de 25 millones de euros en cinco años (2026-2030), financiados a partes iguales entre la Generalitat y el consistorio.

Tres grandes ejes de actuación

El Pla de Barris de la Part Baixa se articula alrededor de tres grandes ejes. El primero incluye las transformaciones físicas y urbanas, con actuaciones en el espacio público, la vivienda, la eficiencia energética e hídrica, así como la puesta en valor del patrimonio.

El segundo eje se centra en la transición ecológica y la resiliencia urbana, con proyectos vinculados a la emergencia climática, la infraestructura verde, la mejora de la gestión del agua y la economía circular.

El tercer eje está dedicado a las acciones sociocomunitarias, con iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades sociales, la equidad de género, la salud, la educación, el empleo y la seguridad en el barrio.

Una transformación que irradia en toda la ciudad

El alcalde Viñuales ha querido remarcar que «este no es sólo un plan para la Part Baixa, sino un plan que irradiará en toda la ciudad», y ha añadido que «queremos que la gente de la Part Alta, del centro y las personas que nos visitan tengan motivos para pasear, vivir y disfrutar de la Part Baixa».