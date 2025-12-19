El Puerto busca operador para la terminal del Muelle de Andalucía por un máximo de 50 años

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Autoridad Portuaria de Tarragona saca a licitación la concesión para la terminal multipropósito del Muelle de Andalucía. El Consejo de Administración del APT ha aprobado el pliego de condiciones, que se harán públicas en el BOE en los próximos días.

La concesión ocupará una superficie mínima de 22,6 hectáreas y el plazo máximo que podrá tener es de 50 años, según el proyecto presentado y la superficie ocupada. La terminal estará enfocada al movimiento de contenedores y carga general, así como otros tipos de mercancías que no sean líquidos ni sólidos.

La concesión establece un volumen de tráfico mínimo de 125.000 TUYO equivalentes anuales a partir de 2031 y una inversión privada mínima de 20 millones de euros. Con esta licitación, Port Tarragona activa la primera de las palancas para transformar a su modelo operativo, atrayendo tráficos de alto valor añadido que lo afiancen como un nodo logístico de referencia al Mediterráneo y a Europa.