La Audiencia de Tarragona absuelve a los tres acusados del caso del Parc Central por falta de pruebas

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha absuelto al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Àngel Fernández, así como Juan Carretero, empleado de la empresa Típel, y José Miguel Yubero, trabajador del grupo Eroski, que estaban acusados de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el marco del caso del Parc Central. El tribunal concluye que no existe «bastante prueba de cargo» para enervar la presunción de inocencia de los tres procesados.

La sentencia, dictada por la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona, se ha hecho pública este viernes, más de un año después de que el juicio quedara visto por sentencia. Los magistrados consideran que el material probatorio aportado durante la vista oral no permite acreditar los delitos que se imputaban a los acusados, motivo por el cual han resuelto absolverlos.

El procedimiento judicial ha estado marcado por una larga dilación en el tiempo, ya que los hechos investigados se remontan a hace más de treinta años. De los ocho investigados inicialmente, sólo tres acabaron sentados en el banquillo de los acusados, después de que varios procesados quedaran excluidos del procedimiento o hubieran muerto antes de la celebración del juicio. Durante el proceso, la Fiscalía acabó retirando las peticiones de multas millonarias que había formulado inicialmente.

Durante el juicio, celebrado a finales del verano pasado, Àngel Fernández negó haber tenido ningún interés personal en la tramitación del centro comercial del Parc Central y defendió que el convenio urbanístico suscrito con Erosmer València permitió llevar a cabo actuaciones de interés general, como la construcción de los dos puentes de entrada en la ciudad y la reurbanización del entorno.

Por su parte, Carretero y Yubero también rechazaron cualquier vinculación con los contratos de intermediación investigados, por un valor superior a los 200 millones de pesetas.