Confirmado: Inversión millonaria en Tarragona para transformar la Part Baixa

Ya es una realidad. Tarragona ha sido elegido como uno de los 20 municipios beneficiarios del Pla de Barris al recibir inversiones millonarias, que transformarán la Part Baixa de la ciudad.

Tal y como comunicó el alcalde Rubén Viñuales en octubre, esta propuesta suponía unos retos que debían servir para hacer un crecimiento como ciudad. En este sentido, el proyecto incluye actuaciones divididas en tres ejes.

El primero incluye las transformaciones físicas, ya sea en el ámbito del urbanismo, la vivienda y la eficiencia energética e hídrica. El segundo eje está dedicado a acciones de transición ecológica, en actuaciones de emergencia climática, infraestructura verde urbana, servicios ambientales y economía circular y por último, el último eje que incluye las acciones sociocomunitarias, como aquellas relacionadas con la reducción de las desigualdades sociales, la equidad de género, salud y educación y economía y empleo.

En total, se presentan 34 actuaciones con un coste total de 25 millones en cinco años (2026-30), la mitad de los cuales les aportará la Generalitat y la otra, el Ayuntamiento.

Grandes transformaciones

El Pla de Barris incluye diferentes transformaciones de la Part Baixa, entre ellas la Urbanización del eje comercial Prim-Apodaca, con un presupuesto de 3,1 M€. También destaca la urbanización del entorno del Teatro Romano – calles Caputxins y Sant Magí- que contribuirá a poner en valor los restos arqueológicos y que tiene un presupuesto de más de 1,3 M€.

Otro espacio que se transformará en el marco del Pla de Barris es la Plaza del Palau de Congressos, con una intervención que supondrá la rehabilitación integral de la cubierta, y una mejora de los accesos. También está prevista la mejora del entorno de la estación de trenes, con un presupuesto de 1,2M€, que incluye la instalación de un ascensor que conectará Pompeu Fabra con Pons d'Icart.

Puesta al día del parque de vivienda

El plan incorpora diferentes líneas para contribuir a la mejora del parque de vivienda del barrio envejecido. Por eso se activarán diferentes líneas de subvenciones. La primera dedicada a incentivar la mejora de cocinas y baños, otra por implementar medidas de eficiencia energética en las fachadas, otra por adquirir electrodomésticos clase A, y finalmente un plan de ayudas para la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas.

Apuesta por la accesibilidad

Además de las subvenciones por viviendas y la instalación del ascensor en el entorno de la estación de trenes, también se ha previsto la instalación de un ascensor en los jardines de la calle Vapor para superar el fuerte desnivel entre la Part Baixa y el centro de la ciudad.

Una Parte Baja más verde y resiliente

La propuesta por el Pla de Barris incluye la parte de las obras del nuevo colector de pluviales de la Part Baixa, que se encuentra dentro del ámbito. Esta infraestructura ambiciosa contribuirá a mejorar las inundaciones que afectan al barrio durante los episodios de lluvias. En este sentido, también se incorpora el proyecto de la conexión del aliviadero de la Plaza de los Carros.

Un barrio más resiliente, también pasa por ampliar espacios verdes. En este sentido, se proyecta un nuevo pulmón verde en Zamenhoff. La intervención tendrá un coste de más de 2 millones de euros.

Equipamientos que hacen barrio y más seguridad

El Pla de Barris incluye la creación del Centro Cívico de la Part Baixa en el Antiguo Hotel de Entidades. Con la reforma de la plaza del Palau de Congressos, y la instalación del ascensor que conectará la calle Pompeu Fabra con la plaza, se dispondrá de un centro cívico bien conectado. También se incluye la segunda fase de la rehabilitación del equipamiento de Santiyán, que se convertirá en el epicentro de las acciones sociocomunitarias del Pla de Barris.

Adiccionalmente, se ha previsto una partida de 350.000 euros para ampliar y mejorar el sistema de videovigilancia en el barrio.

Acciones sociocomunitarias para tejer el barrio

La propuesta del Ayuntamiento tiene un fuerte componente sociocomunitario. Entre las diferentes acciones planteadas, destaca la creación del espacio Cornelia dedicado a las mujeres, que quiere convertirse en un punto de encuentro para todas las mujeres de la ciudad. Se trata de un espacio de asesoramiento, pero que también puede albergar conferencias o formaciones.

También se ha planificado un programa para combatir la soledad no deseada desde un enfoque de 360 grados. El proyecto tiene como finalidad prevenir y reducir las situaciones de soledad no deseada y aislamiento social, poniendo a las personas en el centro y generando espacios de apoyo y comunidad.