La CET y la Mare Terra Fundació cierran el 2025 con la comida de hermandad de Navidad

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Coordinadora d'Entitat de Tarragona (CET) y la Mare Terra Fundació Mediterrània celebraron ayer su tradicional comida de Navidad en el Hotel Tarraco Park. Unas ochenta de personas asistieron a esta comida de hermandad, que se ha consolidado como un acontecimiento emblemático para el tejido asociativo de Tarragona.

Como es habitual en este encuentro anual, participaron presidentes de asociaciones vecinales de varios barrios como Campclar, Torreforta, la Granja y Riu Clar; así como de clubs deportivos del territorio como el Nàstic de Tarragona, el CD La Floresta o el AD Torreforta. También estaban presentes la consejera de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts; el presidente del Port, Santi Castellà; y el secretario general de la UGT en la demarcación tarraconense, Joan Llort.

Los reconocimientos

Esta comida de Navidad también sirvió para reconocer la tarea del Centro Cultural Alma Flamenca, por sus 32 años de trabajo sin ánimo de lucro. También se destacó la colaboración del AD Torreforta y el Nàstic Genuine en la jornada de concienciación y sensibilización de las playas que organiza Mare Terra cada año en la playa Llarga.

Igualmente, se distinguió el trabajo de Diari Més, TAC12, Tarragona Ràdio y Ràdio Ciutat de Tarragona por «su colaboración y apoyo a los proyectos solidarios y ecosolidarios del CET y Mare Terra con el objetivo de conseguir a una sociedad más solidaria y comprometida con el cambio climático».

Todos recibieron un obsequio por parte del presidente de la Coordinadora d'Entitats y Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, quien aprovechó para exigir a la clase política un «compromiso con la sociedad». En este sentido, expuso algunas problemáticas que se arrastran desde hace tiempo y que las administraciones no solucionan, cómo es el caso de las barreras arquitectónicas. También denunciaba el mal estado de muchas viviendas sociales como los de Campclar en Tarragona o de Sant Josep Obrer en Reus.

Por otra parte, Juárez quiso poner en valor la tarea incansable que hacen asociaciones vecinales y destacaba los esfuerzos por parte de la CET por darlos voz: «Aquí están todos los barrios en los que, a veces, no se les da visibilidad».