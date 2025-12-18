El pleno de Tarragona rechaza una moción para pedir rehacer el proyecto del camino de ronda de la Savinosa

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado una moción defendida por ERC y en Comú Podem que pedía instar al Estado y la Diputación de Tarragona a rehacer el proyecto del camino de ronda de la Savinosa. El texto de la moción, que también recibía el apoyo de la plataforma SOS Costa Daurada y de diferentes entidades ecologistas, aseguraba que el proyecto es «contraproducente» porque estropea un entorno paisajístico frágil y sobredimensionado porque prevé un paseo de hasta cinco metros de anchura en una zona rocosa. La moción ha recibido el soporte de ERC, ECP, Vox y un concejal no adscrito; mientras que PSC, PP y Junts han votado en contra y uno no adscrito se ha abstenido.

La portavoz del gobierno municipal, Sandra Ramos, ha defendido que la iniciativa «no es una carretera en medio del Morrot de la Savinosa» y que «no daña ninguna especie protegida», y ha remarcado que los informes ambientales avalan el proyecto, que lo acabará ejecutando el Ministerio de Transición Ecológica. Desde de ERC, Xavier Puig, se ha mostrado partidario a arreglar el camino de ronda, pero no de esta manera. Con todo, Puig ha recibido críticas tanto del PSC como de ECP, para el hecho de que desde hace unas semanas también es diputado a la Diputación de Tarragona, formando parte del gobierno de republicanos y socialistas que, precisamente, han impulsado las obras del camino de ronda.

En el pleno también se ha rechazado una moción del PP que reclamaba acabar con la prueba piloto de peatonalización del tramo final de la Rambla Nova. En la sesión han asistido también un grupo de vecinos de esta vía que daban apoyo al texto de los populares y que se quejan porque consideran que el consistorio no les ha tenido en cuenta a la hora de redefinir los usos del espacio. Tan sólo PP y Vox han dado apoyo a la moción. PSC, Junts y los tres no adscritos han votado en contra mientras que ERC y ECP se han abstenido. En cambio, ha prosperado casi por unanimidad una moción de ERC para la creación de un consultorio médico en el barrio de la Mora.

Al inicio de la jornada, y en sesión extraordinaria, Óscar García ha asumido el cargo de consejero del PP, después de la renuncia hace unas semanas de Elisa Vedrina. El nuevo consejero ha prometido su cargo y se ha mostrado emocionado para tomar esta nueva responsabilidad. «Trabajaré con un inmenso sentimiento de responsabilidad, respeto por este ayuntamiento y un profundo amor por la ciudad que me ha visto nacer y crecer», ha dicho en su discurso. García es ingeniero en Informática para la Universidad Abierta de Cataluña. Desde el año 2008, ha ejercido funciones de responsabilidad a la unidad de tecnología marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Barcelona.