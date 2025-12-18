La instalación de placas solares en 4 edificios municipales de Tarragona generará un ahorro anual de unos 55.000 euros

Se colocarán en la comisaría de la Guardia Urbana, así como al Jardín de Infancia de Cèsar August, la Tabacalera o la piscina de Río Clar.ISAÍAS LLEVA

Tarragona se ahorrará unos 55.000 euros anuales gracias a la instalación de placas fotovoltaicas a cuatro equipamientos municipales: la comisaría de la Guardia Urbana, el Jardín de Infancia de Cèsar August, la Tabacalera (módulos 1 y 2) y la piscina de Riu Clar. Este es el cálculo «orientativo» hecho por los técnicos del Ayuntamiento de Tarragona, que ahora hace un año sacó a licitación la redacción de los estudios preliminares y los proyectos ejecutivos para la implementación de paneles solares en estos edificios.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo Garcia de Castro, ha remarcado el «apuesta» del gobierno municipal por las energías renovables con el objetivo de luchar contra el cambio climático. «Queremos hacer más sostenible a la administración local y reducir nuestra huella de dióxido de carbono», asegura el quinto teniente de alcalde. En este sentido, el edil señala que el consistorio genera «grandes gastos energéticos y emisiones de CO2».

El pasado mes de septiembre, se adjudicó la redacción del proyecto ejecutivo para la comisaría de la Guardia Urbana a la empresa Kinea Management SL por 2.226,60 euros (IVA incluido), mientras que los del Jardín de Infancia del Cèsar August y la Piscina Riu Clar se encargaron a la compañía Solartradex SL por un importe total de 8.470 euros (IVA incluido). «Siguen trabajando», indica García de Castro, quién apunta que «sólo falta para adjudicar el proyecto para la Tabacalera, pero será inminente».

La previsión del ejecutivo socialista es que, antes de acabar el mandato, se empiecen a implantar las placas fotovoltaicas. Les cuatro actuaciones pueden suponer una inversión total superior a los 600.000 euros: «Es ineludible que transformamos nuestros sistemas eléctricos, pero lo haremos en la medida en que sea posible». Además, la idea es continuar en el futuro con otros equipamientos municipales. «Hemos empezado con estos cuatro porque tienen un gran gasto energético», detalla al consejero de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento prevé que se empiecen a colocar antes de acabar el mandato

Proyecto en Bonavista

El Ayuntamiento tiene otra instalación de energía solar proyectada en el barrio de Bonavista, en la zona del mercadillo o el aparcamiento. Hace un año, el consistorio adjudicó la redacción de uno el estudio de viabilidad técnica, jurídica y económica en Venersol Engineering SL por 9.014,50 euros (IVA incluido). En este caso, la idea es que haya una colaboración públicoprivada con una «concesión administrativa».

El estudio ya se terminó hace unos meses, pero se tuvo que modificar porque «no contemplaba el almacenaje de energía». García de Castro señala que es «un proyecto a medio plazo» y recuerda que «no sólo se colocarán cuatro placas, sino que incluirá también espacios de encuentro para Bonavista, Campclar y toda la ciudadanía de Tarragona». Entre otros, se contempla hacer una pista deportiva. Por otra parte, el objetivo es que esta instalación sirva para alimentar otros equipamientos municipales próximos como la Anilla Mediterránea, las escuelas, los centros cívicos o los hogares de personas mayores.