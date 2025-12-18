Del himno maternal a la narrativa radical

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

«Stabat Mater es una canción medieval que relata los momentos en que la Virgen estaba al pie de la cruz después de que crucificaran a Jesucristo. Ha tenido varias versiones a lo largo de la historia. Les más conocidas quizás son las de Pergolesi y Vivaldi», explica el Òscar Palazón.

Este himno religioso también da nombre a su último libro, Stabat Mater. Un vent diví. La novela, como bien adelanta el título, explora la maternidad y sus límites. «¿Hasta dónde llegaría una madre para proteger y defender a su hijo?», esta es la pregunta que se planteaba al autor a la hora de dar forma a la obra.

Su forma, por así decirlo, es quizás uno de los rasgos más característicos del proyecto, ya que está compuesto por una sola frase, una única oración que consigue llenar 180 páginas. «Se trata de un monólogo interior. Cuando nosotros pensamos o recordamos no organicemos las ideas en párrafos, ni en frases. No pongamos puntos y seguido. Eso es lo que he querido reproducir en el libro, la manera de funcionar de nuestro cerebro,» apunta.

Palazón nació en Lleida, pero reside en Tarragona. Es licenciado en Filología Anglogermánica y se dedica a la enseñanza, porque como bien apunta, «vivir de la literatura es casi imposible». No es la primera vez que el autor juega a romper las convenciones literarias.

De hecho, este 2025 publicó Quiquiriquic (Onada), un poemario monovocálico protagonizado por la letra y. «No creo mucho en las fronteras artísticas», dice. «Parece que la experimentación está bien aceptada en el ámbito musical y la poesía, pero todavía no está bien vista en el mundo de la narrativa», observa. «Creo que ya es hora de huir de la tradición y apostar por propuestas más arriesgadas», añade.

El proceso de escritura, indica, arrancó durante septiembre del año pasado y finalizó a finales de este mes de agosto. Igual que la misma obra, el trabajo fue continuo. Once meses sin puntos, sólo comas y breves suspensiones. «Como la mayoría a veces, la novela empezó con un ‘¿Qué pasaría si...?. A partir de allí fue un proceso de trabajo diario. La constancia es muy importante cuando escribes», opina.

Poco después de terminar el libro, el autor decidió probar suerte y presentarlo al Premio Mallorca de Narrativa. «La convocatoria cerraba el 1 de septiembre. Fue poner este punto final, lo revisó a pesar de enviarlo. Era la primera vez que lo presentaba y parece que gustó», recuerda.

Así es, Stabat Mater. Un vent diví fue uno de los proyectos reconocidos el pasado fin de semana en Binissalem, y Palazón fue galardonado con 25.000 euros. «Recibir un premio siempre te da una alegría. El hecho que alguien que no te conoce de nada valore tu trabajo es una inyección de autoestima muy grande. Además, en este caso el premio económico también es generoso. El más alto que he visto en 30 años», ríe. Además, la novela se publicará alrededor de Sant Jordi.