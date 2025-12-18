El Gobierno estudia cómo puede abrir la trombectomia a Tarragona 24/7: «El problema es la formación»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Gobierno de la Generalitat estudia cómo puede abrir el servicio de trombectomia en la atención a los ictus en Tarragona todos los días del año y a todas horas. Eso explicó ayer Olga Pané, consellera de Salud, en el Parlament de Catalunya. El grupo parlamentario de los Comunes interpeló Pané por la situación con la atención a los ictus en Tarragona, Lleida y Manresa, territorios donde|dónde la trombectomia, la intervención más efectiva para paliar los efectos de un ictus, no está disponible siempre. «Estamos monitorando para ver en qué momento podemos dar el salto en estas zonas con seguridad y extender estos tratamientos», dijo la consellera.

Según Pané, el principal escollo para el Departamento es la falta de profesionales formados. «Hay zonas donde no hay profesionales disponibles. Para este tratamiento, se necesita formación en radiología y haber hecho unos cien casos acompañado otros profesionales. Como mucho, en toda Cataluña hacemos unos 1.100 al año. Enviar profesionales a algún territorio sin tener esta experiencia puede complicar la casuística», sentenció la consellera. También defendió que la manera de actuar que está siguiendo el Departamento de Salud es la que marca el Plan Director del Ictus. «Es muy importante la equidad territorial, pero es fundamental la equidad de resultados», dijo Pané. Durante su intervención, también hizo referencia a la actuación abierta por la síndica de agravios por|para esta problemática, adelantada por el Diari Més. «Nos ha hecho una pregunta. No es una investigación. Nos hacen muchas sobre diferentes temas», dijo Pané.

Los Comunes ven excusas

Les explicaciones de la titular de Salud no convencieron a los Comunes. «Les suyas explicaciones suenan en qué no vale la pena, a qué sale demasiado caro. ¿Por qué es tan importante en Gerona tener este servicio y no a Lleida y Tarragona»?, preguntó David Cid, portavoz del grupo parlamentario. «Tiene que haber un plan de la Conselleria para que estos tratamientos estén disponibles en Lleida, Tarragona y Manresa el próximo año», añadió Cid.

David Cid: ¿«Por qué es tan importante en Gerona tenerlo y no a Tarragona»?

Bové , distinguido por el COMT

El debate en el Parlamento sobre este problema en Tarragona llega después de que el Colegio de Médicos (COMT) distinguiera recientemente Francesc Bové Armant, médico de familia y antiguo director de la CAP Tàrraco, que actualmente no se encuentra en activo a raíz de un ictus grave que sufrió en el 2018 por la falta de trombectomia a Juan XXIII. El COMT destacó su compromiso persistente con la sanidad pública y su papel como voz activa en la reivindicación de un sistema de atención al ictus equitativo.