El Ayuntamiento de Tarragona saca a licitación la dirección de Tarraco Viva

Imagen de una recreación de gladiadores en el Anfiteatro en una edición anterior de Tarraco Viva.Cristina Aguilar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de dirección artística del festival Tarraco Viva. El contrato incluye los servicios de concepción, programación y coordinación de la producción de uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales. El procedimiento de contratación será abierto ordinario, con varios criterios de adjudicación, y se ha declarado la urgencia en la tramitación del expediente de acuerdo con los informes técnicos correspondientes.

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta la duración total, las posibles prórrogas y las modificaciones previstas, asciende a 200.092,32 euros (IVA no incluido). El gasto previsto para los dos primeros años es de 121.055,86 euros IVA incluido, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027.

El consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, ha destacado que «Tarraco Viva es un proyecto cultural estratégico para la ciudad, con una trayectoria consolidada y un reconocimiento que va más allá de nuestro territorio. Con esta licitación queremos garantizar una dirección artística de calidad, capaz de seguir innovando y reforzando el rigor histórico y el carácter divulgativo del festival».

En este sentido, García Latorre ha remarcado que «el objetivo principal es que Tarraco Viva siga siendo un festival de prestigio, como lo ha sido hasta ahora bajo la dirección de Magí Seritjol, que ha hecho una tarea ingente. A partir de ahora, con esta nueva etapa que iniciará el festival de referencia en el mundo antiguo buscamos mantener los estándares de excelencia que lo han convertido en un referente en la divulgación del mundo antiguo, tanto a nivel nacional como internacional».

Las personas o entidades interesadas dispondrán de un plazo mínimo de 15 días naturales para presentar sus propuestas.