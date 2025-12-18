El Ayuntamiento invertirá el próximo año 700.000 euros para mejorar ocho campos de fútbol municipales

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 700.000 euros el próximo año para mejorar ocho campos de fútbol de la ciudad. Concretament,Les actuaciones irán destinadas a la mejora de los campos de Torreforta, La Granja, La Floresta, Bonavista, Icomar Campclar, Sant Pere i Sant Pau y Sant Salvador. Les actuaciones de mejora, mantenimiento y adecuación que se llevarán a cabo se han determinado por la auditoría que se ha llevado a término a cada uno y por el informe elaborado a partir de las reuniones y visitas técnicas realizadas conjuntamente con los responsables de los clubs. El objetivo de los trabajos en los campos de fútbol municipales será mejorar la seguridad, la funcionalidad y la calidad de cada campo de fútbol. «Somos muy conscientes de la situación en que se encuentran los campos de fútbol y entendemos perfectamente la demanda para convertirlos en equipamientos de calidad», explica Mario Soler, conseller de Deportes del Ayuntamiento.

Una vez identificadas y presupuestadas todas las actuaciones, el año 2026 se licitará la reforma de los campos de fútbol. Mediante este proyecto y después de llevar a cabo cada mejora, el Ayuntamiento también facilitará que los clubs puedan llevar a cabo las tareas de mantenimiento y la prevención de actos incívicos con el objetivo que los campos de fútbol municipales se mantengan en las condiciones de calidad y seguridad. «La mejora de las instalaciones deportivas municipales es una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Tarragona, ya que es clave para seguir fomentando la actividad física entre toda la ciudadanía garantizando que todo el mundo pueda practicar deportes en equipamientos de calidad», añade al conseller.

Pendientes de subvención

El conjunto de actuaciones en los campos de fútbol municipales también se ha incorporado a las Subvenciones para financiar las actuaciones del plan de choque para la mejora de la red básica de instalaciones deportivas públicas para el periodo 2025-2029 impulsadas por la Conselleria de Deportes de la Generalitat de Catalunya. La administración autonómica todavía tiene que hacer público si estos trabajos en Tarragona entrarán a las subvenciones o no, como con el resto de municipios del país.

Larga reivindicación

«La reforma de los campos fue una de las primeras actuaciones que puso en marcha este gobierno municipal para dar respuesta a esta reivindicación. En julio de 2024 empezaron las actuaciones con la renovación del césped artificial de los 8 campos, unos trabajos que contamos con un presupuesto de 1,5 millones de euros», recuerda Soler. Una renovación que hacía tiempo que se reclamaba, como las mejoras en la seguridad y calidad de los campos.

Tarragona está a la espera de poder recibir una subvención de la Generalitat

«Ahora, no nos detengamos, seguimos reformando estos equipamientos y por eso contamos con una partida de cerca de 700.000 euros. Una vez analizadas las auditorías y habiendo hablado con los clubs para conocer exactamente donde se tiene que actuar, se pondrá en marcha el proceso para iniciar los trabajos. Centenares de familias, tanto de la ciudad como de fuera, hacen uso de los campos de fútbol municipales cada semana. Trabajamos a fin de que tengan unas instalaciones seguras, modernas y de calidad», concluye al conseller.

Así todo, el consistorio mejorará las instalaciones deportivas de fútbol en un momento donde la ciudad cada vez acoge más competiciones deportivas.