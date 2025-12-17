Starraco Infinity revolucionará el Palau Firal i de Congressos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo salón de la ciencia-ficción y la fantasía, Starraco Infinity, revolucionará los próximos 21 y 22 de marzo el Palau Firaliy de Congressos. Se trata de un giro de 180 grados de la antigua Starraco Unlimited, que liderará la Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona, bajo la dirección artística de la Asociación Starraco Unlimited.

El proyecto llenará de actividades y contenidos para todos los públicos los dos edificios. Un salón familiar, donde grandes y pequeños encontrarán atractivo y diversión. Cosplayers caracterizados como personajes de sagas galácticas y otras series y películas fantásticas pasearán libremente por las instalaciones, haciéndose fotos con los asistentes. Además, impresionantes decorados harán de la visita al salón una experiencia vivencial de gran resonancia.

La presidenta de la EMDET y consejera del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, destacó ayer durante la presentación que «este acontecimiento será de gran impacto para la economía de la ciudad» y animó a los ciudadanos a asistir, ya que «Starraco Infinity revoluciona lo que se ha hecho hasta ahora en Tarragona en el mundo de la ciencia-ficción y de la fantasía y crea un portal hacia una nueva dimensión».

Entradas gratis para menores de 8 años

Las entradas tendrán un coste de 14 euros para adultos, 9 euros para la entrada júnior y será gratuito para los menores de 8 años. Al respecto, Montse Adan destacó que «por lo que cuesta una tarde de cine y palomitas podéis pasar todo el día con infinidad de actividades: exposiciones, talleres para los chiquillos, espacio para gamers y zona de juegos ARCADE, espectaculares cosplayers caracterizados de los personajes de las diferentes sagas, podréis participar en concursos, juegos y mucho más.

Se espera que las entradas se pongan en venta este viernes a través de la plataforma inscripcions.tarragona.cat, coincidiendo con la campaña navideña. Iván Carrasco, presidente de la Asociación Starraco Unlimited, será el encargado de la dirección artística del salón y traerá contenidos de gran valor para el público más especializado. Habrá réplicas de vehículos emblemáticos, la celebración del 60.º aniversario de la mítica serie Star Trek con una exposición y contenidos de Star Wars, Harry Potter y Stargate, entre otros.