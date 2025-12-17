Sobrevivir a las fiestas de Navidad cuando se vive un luto: qué hacer (y qué no) según los expertos

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La primera Navidad después de perder un ser amado puede convertirse en uno de los momentos más difíciles del año. Con el objetivo de ofrecer herramientas para afrontar estas fechas marcadas por la ausencia, la Casa del Mar de Tarragona acogió un encuentro de apoyo al luto impulsado por el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundació la Caixa.

Una de las principales recomendaciones es planificar las fiestas con antelación. Según explican las profesionales, hacer una reunión familiar previa para compartir expectativas —qué apetece hacer, qué no y cómo se siente cada uno— ayuda a reducir tensiones y evita situaciones dolorosas improvisadas. En este sentido, se destaca la importancia de dar voz a todos los miembros de la familia, incluidos niños y personas mayores, a menudo apartados con la voluntad de protegerlos.

Otro de los trucos clave es adaptar o transformar las tradiciones navideñas. Algunas costumbres pueden estar estrechamente ligadas a la persona que ya no está, y replantearlas —manteniendo algunas y dejando otros— puede aliviar el peso emocional. También se propone crear nuevos rituales de recuerdo, que permitan homenajear la ausencia de una manera más consciente y compartida.

Les psicólogas insisten también en la necesidad en reservar momentos de descanso, ya que las fiestas suelen venir cargadas de compromisos sociales y familiares. Disponer de espacios para parar y cuidarse es esencial durante el proceso de duelo.

Finalmente, uno de los mensajes más repetidos es permitirse sentir, sin juzgarse. Estar triste, enfadado o nostálgico es tan válido como tener momentos de alegría o ilusión. El luto no sigue normas fijas y convivir con emociones contradictorias forma parte del proceso. Normalizarlo ayuda a vivir la Navidad con menos culpa y más respeto hacia uno mismo.