El Serrallo estrena pesebre a ritmo de villancicos sin filtro

Este año, el tradicional pesebre de Ca la Rosona, situado en los bajos de una casa entre la calle de Sant Pere y la plaza de Sant Magí del Serrallo, está de estreno. Después de unos años bajo la dirección artística de Joan Serramià, esta Navidad el escultor ha pasado el testigo a su hijo Pau, que con los Pessebristes del Serrallo ha coordinado un nuevo pesebre, completamente ambientado en el barrio. «Martí de la Guita ha confeccionado una cincuentena de figuras nuevas, de tradición popular, que se presentarán en una escenografía que reproduce diferentes lugares del barrio», explica Pau. Entre ellas, asegura, será fácil reconocer serrallencs.

La inauguración del nuevo pesebre de Ca la Rosona se hará este sábado a las 18.30 h, en una fiesta que contará con una pequeña merienda popular para todos los asistentes –coca y melindros para los niños y una copa de cava para los adultos–, así como el también ya tradicional canto de villancicos Paszebra vivent. Cor de nadales porques, de Dames i Vells.

Este proyecto, explica Oriol Grau, nació ahora hace cinco años de una necesidad muy simple: «Teníamos ganas de cantar y se acercaba Navidad». Grau también recuerda que la propuesta partía de la reinterpretación de villancicos clásicos, pero con caminos bien claros: la sátira, la crítica social y, sobre todo, una irreverencia gruesa que contrasta frontalmente con el espíritu azucarado, religioso y solemne de la Navidad. Según Grau, ir hacia la marranada «era el camino más fácil y, al mismo tiempo, el más efectivo para generar contraste». Sin embargo, también apunta que, en estos cinco años, el proyecto también ha evolucionado. Este año, por ejemplo, estrenarán dos nuevas canciones: «un villancico descaradamente cochino y otro de crítica social, sin ni una sola palabrota». El objetivo, admite, ya no es sólo provocar: «Lo empezamos a hacer como un divertimento, y ahora nos estamos encontrando que hagamos una función social, porque gracias a nosotros la gente se reconcilia con unas fiestas pegajosas, empalagosas y azucaradas, que a veces se hacen difíciles de soportar».

Vestidos de personajes del belén, actuando a pie de calle y sin filtros generacionales, consiguen que todo el mundo aguce el oído: adultos, niños, abuelos... creyentes y descreídos. «Sí que hemos visto que, a veces, padres que vienen con niños, educadamente se van cuando oyen las letras, pero bien, ¿cada uno educa a los hijos como quiere, no?. No obstante, Grau señala que los niños han sido también quien se han hecho más cómplice de la desvergüenza de los villancicos marranos: «Nuestro gran hit, que es El 25 de disembre, pel cul, pel cul, pel cul, les encanta y siempre nos lo piden».

El calendario completo del resto de actuaciones del Paszebra Vivent para estas fiestas se puede consultar a las redes sociales de Dames i Vells de Tarragona. Las representaciones se harán en la ciudad, pero también en municipios como Vila-seca, El Catllar, Els Pallaresos y Montferri. Todas las sesiones son gratuitas, pero al acabar hay un pase de barretina para recoger la voluntad.

El Pesebre de Ca la Rosona, por su parte, se podrá visitar hasta el 8 de enero, en horario de 10 a 22 h. También es gratuito, aunque sus impulsores suelen instalar una pequeña hucha para recibir donaciones. El pesebre ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos del Serrallo.