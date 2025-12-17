El PP por Tarragona reclama bajar el IVA de los alimentos básicos para aliviar la cesta de la compra

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha pedido una rebaja temporal del IVA de los alimentos básicos para ayudar a las familias a hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra. La diputada del PP por Tarragona, Elisa Vedrina, reclama reducir del 4 al 0% el IVA de productos como los huevos, la leche y los alimentos frescos, así como rebajar del 10 al 4% el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

Vedrina ha explicado la propuesta este miércoles ante el Mercado Municipal de Vila-seca, acompañada por el portavoz del PP en el municipio, José Martínez Raya. Según ha señalado, los precios han aumentado de manera continuada en los últimos cinco años, con una subida acumulada del 22,7% y de hasta el 34,1% en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

La diputada ha puesto como ejemplo el incremento de precios en productos de consumo habitual, como los huevos (+78,7%), el aceite de girasol (+65,3%), el aceite de oliva (+54,1%), la leche (+53,9%) o el arroz y las patatas. Según Vedrina, esta situación ha provocado que muchas familias dejen de comprar alimentos saludables para sustituirlos por productos más económicos y ultraprocesados.

En este contexto, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado hasta seis iniciativas en el Congreso para mantener o ampliar las rebajas fiscales sobre los alimentos básicos y la energía, aunque, según denuncia, el Gobierno no las ha aplicado. Por eso, el PP ha registrado una nueva proposición no de ley para instar al Ejecutivo a aplicar estas rebajas de manera inmediata.