El Parque de Navidad convertirá el recinto ferial de Tarragona en un mundo de magia y diversión

El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha a partir del próximo 27 de diciembre y hasta el 4 de enero el Parc de Nadal dels Impossibles, un espacio único de encuentro, creatividad y experiencia colectiva en el Recinto Firal i de Congressos de Tarragona. Este año, la Cía. Passabarret seguirá al frente de la dirección artística y la producción.

La consejera de Turismo, Comercio y Promoción Económica, Montse Adan ha destacado que «el objetivo principal es consolidar un modelo de Parque de Navidad moderno, atractivo y con identidad propia» y ha añadido «que mantenga su esencia artística y lúdica pero amplíe su oferta con criterio y sensibilidad». Este año se incorporan más espacios dedicados a las manualidades y a la creatividad artística, atendiendo la demanda observada en la edición anterior y también habrá propuestas específicas para cada franja: actividades de descubrimtoien y juego simbólico para los más pequeños (0 a 5 años), eso como espacios especialmente pensados para los niños de 9 a 12 años, que a menudo quedan fuera del foco y que este año tendrán propuestas potentes, participativas y llenas de acción.

El número de actividades se mantiene reducido, unas doce, priorizando la calidad y la coherencia general del Parque. Cada propuesta está diseñada para aportar una experiencia significativa; muchas de ellas, por sí solas, justifican plenamente el valor de la entrada.

Los espectáculos también sueño el gran rasgo distintivo del Parque de Navidad. Catorce propuestas muy bien escogidas, con una programación de kilómetro cero y la igualdad de género y la diversidad de miradas como puntos fuertes. La parrilla presenta diferentes ritmos e intensidades: las mañanas ofrecerán espectáculos de pequeño formato, más íntimos y tranquilos, ideales para familias con niños pequeños; mientras que las tardes darán paso a propuestas más potentes y dinámicas, que llenarán el recinto de energía, música y humor. Como novedad, se incorporan espectáculos itinerantes que circularán por los espacios interiores y exteriores, creando momentos inesperados y reforzando la interacción directa con el público.

Asimismo y dando la bienvenida al 20206, el parque contará con un espacio dedicado al Tour de Francia 2026 donde se podrá conocer la prueba ciclista y los puntos de interés cultural y patrimonial del recorrido de la segunda etapa que saldrá desde Tarragona el próximo 5 de julio. Bajo el nombre de El petit gran Tour, Tarragona Esports ofrece esta actividad en la quetanto niños como adultos pueden subir a unas bicicletas estáticas y hacer el recorrido simulado de la etapa tarraconense.

El Parque de Navidad estará operativo del 27 de diciembre al 4 de enero de las 11 a las 14h y de las 17 a las 20h. A excepción del 31 de diciembre que sólo estará abierto de mañana (11 a 14 h) y el 1 de enero sólo tarda (17 a 20h).

A partir de hoy ya se pueden adquirir en inscripcions.tarragona.cat. Los precios oscilan de 1€ por acompañante, 3 o 4€ los niños y abonos de 18€.