El Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona Mèdol inaugura este jueves 18 de diciembre “Nosotros no tenemos miedo, nosotros somos”, un proyecto que recupera y reivindica la memoria histórica del colectivo LGTBIQ+ en Cataluña. La muestra se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026.

Impulsado por El Catalejo, la exposición se centra en el periodo del tardofranquismo y la transición democrática (1960-1985), reconstruyendo un relato coral sobre la lucha por los derechos y la visibilidad del colectivo. A partir de recuerdos y archivos personales, combinados con documentos institucionales, la exposición crea un diálogo entre memoria individual y colectiva, activando también un espacio de participación intergeneracional.

En paralelo, el centro presenta la acción artística Memòria Química, al cuidado de Quim Packard, que investiga la relación entre territorio y procesos industriales y químicos de Tarragona, en una propuesta que incorpora escenografía expandida y participación de los estudiantes de la Escola d'Art.