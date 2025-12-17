Investigadores de la URV identifican tres nuevas variedades de viña en la isla de La Palma

El estudio concluye que el episodio volcánico del 2021 no provocó pérdidas de biodiversidad vitivinícola significativas.URV

Publicado por Redacció/Efe Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) han identificado a la isla de La Palma (Islas Canarias) tres nuevas variedades de viña y 16 mutaciones después de analizar 96 muestras recogidas por agricultores, según informa la universidad tarraconense.

Los resultados revelan que entre las muestras había 44 perfiles genéticos diferentes que correspondían a 31 variedades, de las cuales 28 ya eran conocidas.

Les otras tres, aunque han estado cultivadas durante años, eran desconocidas para la Administración y la comunidad científica y han sido bautizadas como Aromática Eufrosina, Cagarruta d'Ovella y Vinyarda Rosada.

«Podemos hacer este tipo de estudios gracias al hecho de que siempre hemos estudiado las mismas regiones del ADN. Eso hace que tengamos una de las bases de datos más completas del mundo en este ámbito», explica la investigadora del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV Francesca Fort.

La investigación también ha detectado 16 mutaciones de viña hasta ahora desconocidas: 14 a través de diferencias en el ADN y dos por el color de la uva.

Además, señala que la última erupción volcánica de La Palma, que empezó en el parque natural de Cumbre Vieja el 19 de septiembre del 2021 y duró 85 días, sepultó 40 toneladas de las 480 hectáreas de campos dedicados al cultivo vitivinícola en la isla, que cuenta con siete variedades exclusivas de viña.