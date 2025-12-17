El Global Ranking of Academic Subjects sitúa 4 disciplinas de la URV entre las mejores del mundo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili se sitúa entre las mejores del mundo en Gestión de Turismo y Hostelería, Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Sanidad Pública. Así lo indica la edición de este año del Global Ranking of Academic Subjects, publicado por ShanghaiRanking Consultancy. Conocida principalmente para elaborar el Academic Ranking of World Universities, esta organización independiente con sede en Shanghai está especializada en información sobre educación superior y en tareas de consultoría.

El ranking ha situado esta disciplina del área de las ciencias sociales entre las 51-75 mejores del mundo, lo que implica una mejora hacia la edición del año pasado, en el que la URV ocupó la posición 76-100. Esta valoración posiciona la Universidad como la mejor universidad catalana en este ámbito y como la tercera del Estado español.

En ciencias naturales, la URV destaca en Química, donde se mantiene entre las posiciones 201 y 300 a nivel mundial, respecto a los datos de 2024. Eso la sitúa como la primera universidad del sistema catalán en esta disciplina, empatada con la Universidad de Barcelona, y en la tercera posición en el Estado, compartiendo plaza con cinco universidades más.

La URV también ha hecho un buen papel en Ciencias de la Salud —top 301-400 del mundo— en qué figura como la tercera universidad catalana, empatada con la Universidad Autónoma de Barcelona, y en Salud Pública, donde aparece al ranking general entre las 401-500 mejores, lo cual la sitúa a la cuarta posición del sistema universitario catalán.

Esta edición del Global Ranking of Academic Subjects ha evaluado cerca de 2.000 instituciones en 57 materias. Con el fin de ser incluidas, las universidades tienen que cumplir con un umbral mínimo de publicaciones realizadas durante el periodo 2020-2024. La clasificación se basa en una serie de indicadores académicos agrupados en cinco categorías: profesorado de clase mundial, producción de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.