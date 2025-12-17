ERC Tarragona reclama un consultorio médico para la Móra-Tamarit

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

ERC Tarragona llevará al pleno municipal de este viernes una propuesta para crear un consultorio médico en el barrio de la Móra-Tamarit, con el objetivo de atender la población una o dos mañanas a la semana. La iniciativa quiere facilitar el acceso a la atención sanitaria de proximidad a los vecinos del barrio y de su entorno.

Según ha explicado la consejera municipal Gemma Fusté, el centro de atención primaria de referencia es el CAP Llevant, situado a unos nueve kilómetros de distancia. «Esta lejanía dificulta el acceso a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida», ha señalado. Por este motivo, el grupo republicano propone habilitar un espacio en el local de la asociación de vecinos para que el Departament de Salut pueda ubicar el consultorio.

ERC pide al Ayuntamiento de Tarragona y a la Generalitat que estudien la viabilidad técnica de la propuesta, teniendo en cuenta el crecimiento de la población residente en los últimos años. «Hay que ofrecer este servicio tan necesario para que la Móra-Tamarit y su entorno no queden desatendidos», ha remarcado Fusté. La moción también incluye la presencia periódica de profesionales sanitarios para llevar a cabo vacunaciones, cuidados y otras tareas propias de la atención primaria.

Por otra parte, los republicanos también defenderán una moción impulsada por varias entidades del territorio para replantear el proyecto del camino de ronda de la Savinosa, con el objetivo de preservar el entorno natural. El consejero Xavi Puig ha reclamado que el alcalde Rubén Viñuales y el gobierno municipal posicionen y pidan al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Diputació de Tarragona que retiren la propuesta actual. «El proyecto prevé un paseo artificial de cinco metros de anchura, cuando hay que apostar por una actuación más natural y respetuosa con el medio ambiente», ha afirmado.

Finalmente, ERC ha dejado abierta la posibilidad de debatir la moción para reprogramar las obras del barrio de Parcel·les Iborra. Puig ha celebrado que se hayan tenido en cuenta las demandas de la AFA de la Escuela el Arrebatamiento y ha agradecido la comprensión del vecindario. «Es un barrio que se tiene que arreglar, pero no a costa que niños y maestros sufran durante meses ruido y molestias», ha concluido. El grupo republicano queda a la espera de la decisión de la AFA para saber si la moción se mantiene o se retira.