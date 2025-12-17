Empieza la fase 2 del concurso de proyectos para el traslado del ICAC

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El concurso de proyectos para definir el traslado del Institut Català d'Arqueologia Clàssica a la Tabacalera ha recibido hasta trece propuestas. De estas, tres han pasado a la segunda fase del certamen: lema.yevons, en6 y Sala III. En una resolución firmada este mes de diciembre por el director del ICAC, Josep Maria Palet Martínez, se les invita a presentar la documentación correspondiente en el plazo máximo de 30 días para participar en esta última fase para escoger al ganador.

En este ocasión, los criterios de valoración de las propuestas se basarán en la integración con el entorno, la mínima intervención en el subsuelo, la accesibilidad en el edificio, la ventilación, iluminación y aspecto social y divulgativo del espacio; y el aspecto económico. Quien obtenga la puntuación más alta, será el encargado de redactar el proyecto básico y ejecutivo de la nueva sede del ICAC.

Esta se ubicará en el módulo 6 de la Tabacalera, que dispone de 2.852,40 metros cuadrados útiles divididos en cuatro plantas. El pasado mes de junio, el consistorio tarraconense ya aprobó en consejo plenario la cesión del espacio en el ICAC por un plazo de 50 años y sin canon de explotación. El instituto hace dos décadas que se instaló en el edificio de la plaza de Rovellat, en la Part Alta.

Mayor amplitud

Este cambio de ubicación, y según destacan en el pliegue técnico, «supone una mayor amplitud espacial no sólo por lo que respecta al edificio, sino también por el contexto, el acceso y la movilidad urbana del entorno, que permitirá crecer y aumentar la plantilla entorno al centenar de personas, a unos 25 años vista».

El nuevo centro del ICAC en la Tabacalera contará con un centro de documentación y biblioteca de unos 240m², así como almacenes y espacios de carga y descarga, laboratorios, espacios de trabajo, un salón de actos, despachos y salas de reuniones. Todos estos equipamientos tendrán unos 480m² cada uno. Si la planificación prevista con la redacción del proyecto se cumple, este estará terminado el 2026.