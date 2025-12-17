En Comú Podem presenta una moción para proteger la Universidad Laboral de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

En Comú Podem Tarragona presentará al pleno del próximo 18 de diciembre del Ayuntamiento de Tarragona una moción para instar a la declaración de la antigua Universidad Laboral de Tarragona, actual Complejo Educativo de Tarragona, como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento.

Con esta iniciativa, la formación quiere poner en valor un conjunto arquitectónico singular del siglo XX, de gran relevancia histórica, educativa y urbana para la ciudad, y garantizar la protección patrimonial ante posibles cambios de uso o futuras intervenciones urbanísticas. La moción defiende que el reconocimiento como BIC permitiría preservar la integridad del conjunto, su valor simbólico y su función como espacio de memoria colectiva para Tarragona.

La propuesta toma como referencia precedentes como la Universidad Laboral de Gijón, ya declarada Bien de Interés Cultural, y reivindica que Tarragona impulse una protección equivalente para su patrimonio arquitectónico y educativo.

En este sentido, el consejero del grupo municipal Toni Carmona ha destacado que «por este complejo han pasado muchas generaciones de tarraconenses y tarraconenses, y forma parte de la memoria viva de la ciudad. Preservarlo no es sólo proteger un conjunto de edificios, sino conservar el recuerdo colectivo de una etapa clave de nuestra historia educativa y social».

Mediante esta moción, el grupo municipal solicita que se inicien los trámites correspondientes ante las administraciones competentes y que se garantice que cualquier actuación futura en el entorno se haga con criterios de respeto y conservación del patrimonio. Además, la moción pone el acento en el valor humano y social del complejo: un espacio donde se ha formado toda una generación que ha contribuido decisivamente al desarrollo laboral del territorio a nivel industrial, deportivo y de atención a las personas.