Un camión se queda atascado debajo del puente de la Petxina del Serrallo

Este miércoles al mediodía un camión se ha quedado trabado debajo del puente de la Petxina del Serrallo. El incidente, que no es la primera vez que pasa, ha comportado problemas de movilidad en la zona.

Según explican desde el Port de Tarragona, la salida de la zona portuaria y al barrio del Serrallo hacia la ciudad se tiene que hacer, momentáneamente, por el paseo del Miracle, ya que el puente de la Independència está cerrado por obras.

La Guardia Urbana se ha movilizado hasta el lugar para gestionar el tráfico y precintar el acceso al puente hasta que se retire el vehículo pesado del lugar. Hay que recordar que sólo pueden cruzar el puente de la Petxina los vehículos que no superen el 3,3 metros de altura.