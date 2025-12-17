Afrontar la primera Navidad con una silla vacía

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Todo el mundo que ha perdido un ser querido sabe, de primera mano, que una silla vacía en la mesa puede hacer más ruido que cualquier villancico. A muchos, la «mejor época del año» se les hace bola porque, ¿qué sentido tienen las fiestas cuando no tienes ganas de celebrar?

Con esta idea como hilo conductor, la Casa del Mar de Tarragona acogía ayer un nuevo encuentro de apoyo al luto impulsado por el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación la Caixa. La iniciativa, que se celebra anualmente desde hace diez años, está pensada especialmente para acompañar a las personas que afrontan la primera Navidad sin alguien querido.

«Es una época asociada a la alegría, pero cuando transitas un proceso de duelo la emoción inherente es la tristeza. Esta contradicción es lo que da sentido a la jornada», explica Imma Lillo, una de las psicólogas encargadas de conducir el acto. El objetivo de este, afirma, es «facilitar herramientas a las personas que tienen que afrontar esta primera Navidad después de una pérdida». «No es necesariamente la más dura, pero es la más chocante, cuando te sientas en la mesa y esa persona no está», apunta.

El encuentro, dice, no ofrece recetas cerradas, sino «pautas flexibles para que cada uno se quede con aquello que le pueda parecer útil». Entre las recomendaciones, destaca la importancia de planificar las fiestas con antelación y hacer una reunión familiar previa. «Compartir ‘qué espero de la Navidad, qué me gustaría y qué no’, ayuda a reducir tensiones. Cada uno gestiona el luto como puede, y no todo el mundo tiene por qué tener las mismas necesidades a pesar de formar parte de la misma familia», asegura Lillo.

Es importante, detalla, que todos los miembros formen parte de la conversación. «Muchas veces apartamos de manera automática a los niños y las personas mayores con la voluntad de protegerlos, pero también se los tiene que dar voz y voto», advierte.

Adaptar o transformar las tradiciones, señala, es otra clave. «Quizás aquella persona que nos ha dejado era quien se encargaba de cierta costumbre, o le hacía especial ilusión. Hay que considerar si posibles cambios son necesarios, qué queremos mantener y qué no», explica la psicóloga. «También se pueden buscar nuevos rituales de conmemoración para recordar a aquella persona que ya no está», añade. Además, pone el acento en reservar momentos de descanso, ya que «son días con las agendas muy apretadas y también hay que disponer de un tiempo para parar y recuperarse».

«Muchas veces el luto se vive en soledad, y encontrar un espacio seguro con gente que está pasando por lo mismo ayuda mucho», asegura Elena Roca, que ha perdido a su padre este año. «Parece que la muerte de un padre mayor 'ya toca'. Y sí, es ley de vida, pero es igual de doloroso», dice. «Los consejos han sido muy útiles, especialmente el de la reunión familiar. Tengo hijos pequeños, y hasta ahora no me había planteado preguntarles cómo quieren vivir las fiestas. He pensado mucho en la ilusión de los niños, pero no los había preguntado qué necesitaban, cuándo ellos todavía hablan del abuelo y lo recuerdan constantemente», comenta.

Permitirse estar triste

«Hay momentos en que estoy bien y otros en que estoy triste, y tengo que poder estarlo», afirma Roca. «También hay días que estoy enfadada con mi padre, por ejemplo. No hay una norma escrita de cómo pasar el luto, lo importante es escucharse a uno mismo. Mientras no hagas daño a nadie, todo es válido», indica. Asimismo, también es importante permitirse estar contento.

«A veces durante estos primeros años también se dan sentimientos de culpa, pero tener ganas de celebrar e ilusionarte no es incompatible con esta tristeza intensa. Nuestro trabajo como psicólogos es normalizar esta contradicción», señala.