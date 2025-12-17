La AEQT reclama terminar con el Gobierno el plan específico para la mejora de la competitividad del polígono petroquímico

La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) quiere terminar en los próximos meses, junto con el Gobierno, el plan específico para la mejora de la competitividad del polígono petroquímico tarraconense. En el acto de balance del año, el presidente de la entidad, Javier Sancho, ha remarcado la «urgencia» que tienen las empresas para consensuar con la administración el documento que tiene que permitir aumentar la competitividad del sector. Unas dificultades marcadas por el alto coste de la energía, de las compensaciones por los derechos de emisiones de CO2 y por la importación de materias primas procedentes de otros puntos del planeta. De hecho, Sancho ha adelantado que prevén que en el 2026 sigan con la mala dinámica de los últimos años.

El presidente de la AEQT ha indicado que la administración «los entiende y da apoyo» y que trabajan «de manera conjunta» con la Generalitat para cambiar la tendencia de los últimos años y convertir Tarragona «en un gran hub multienergético» basado en un polígono descarbonizado y que elabore productos renovables y circulares. «Tenemos el apoyo de los gobiernos pero quizás no siempre coincidimos con el sentido de la urgencia», ha concretado Sancho. Así, ha remarcado que la química básica está pasando por un momento «duro», ya que según las cifras que ha dado, desde el 2020 la producción en el Estado ha caído un 9%, mientras que desde 1990 a nivel europeo el impacto de la industria química se ha reducido en un 34%.

El plan específico para el polígono petroquímico tarraconense que reclaman también tiene que permitir potenciar infraestructuras necesarias para el sector -especialmente energéticas- y la llegada de nuevas compañías. «Necesitamos incentivos a la descarbonización y necesitamos financiación y subvenciones que nos permitan poder llevar a cabo estos proyectos», ha manifestado. Aunque para el 2026 no prevén mejoras, Sancho sí que ha expuesto elementos positivos, como la construcción de la Ecoplanta que tiene que ser «el pal de paller del proyecto de transformación del polígono» y que tiene que permitir producir metanol circular a partir de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, también ha valorado positivamente el plan de infraestructuras eléctricas que tiene que permitir iniciar este próximo año la electrificación de uno de los crackers de la petroquímica. «Queremos potenciar la electrificación, con una garantía de suministro de energía renovable», ha dicho. Para generar energía, Sancho ha adelantado que esperan que durante el 2026 se anuncie la aprobación de un electrolizador de 150 megavatios de hidrógeno verde en el área de Tarragona. Sin embargo, este equipamiento no será suficiente para abastecer la industria. «Necesitamos conectar nuestras redes con redes que garanticen el suministro de energía renovable. Si no es de dentro del territorio, el ideal es que sea de proximidad, pero no podemos cerrarnos a la posibilidad de traer de fuera del Camp de Tarragona, siempre y cuando sea energía fiable, a un coste adecuado y renovable», ha expresado.

Moratoria de la CE y almacén de CO2

Sancho también ha celebrado la moratoria para la venta de vehículos en motor de combustión que anunció este martes la Comisión Europea para más allá del 2035. Desde la AEQT han considerado que la decisión «está alineada con el plan de trabajo de la asociación de fomentar los combustibles renovables». Así, ha remarcado que los nuevos combustibles renovables y sintéticos que se están desarrollando tienen que permitir reducir las emisiones de CO2 entre un 70% y un 90%.

Finalmente, en este sentido ha destacado que la industria trabaja para que el CO2 sea una materia prima, en parte para la elaboración de combustibles sintéticos. «Trabajamos para incorporar a nuestras instalaciones plantas piloto que aceleren este proceso», ha destacado. Y para disponer de este CO2, las industrias químicas han apostado por la construcción de un almacén submarino, bautizado como TarraCO2 y que la Comisión Europea hace un año anunció que financiaría con más de 200 millones de euros. Ahora, la iniciativa se encuentra en fase administrativa. «Necesitamos previamente una serie de permisos de investigación» que desde Repsol están trabajando «de forma activa con las administraciones» para poder tener la autorización «lo más pronto posible».