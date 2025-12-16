El Tribunal Contencioso da la razón a ERC: podrán preguntar a Viñuales por el caso Inipro

El Tribunal Contencioso Administrativo 1 de Tarragona ha rectificado y finalmente ha aceptado que los concejales del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona pregunten, por escrito, al alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, por qué firmó un decreto por retirar el consistorio como acusación particular del caso Inipro. La magistrada ha dado diez días a los republicanos para que envíen un cuestionario, que será estudiado por la jueza, que será quien finalmente decidirá qué preguntas son "pertinentes". Tal como ha adelantado 'El Mundo' y ha podido comprobar la ACN, inicialmente el Contencioso desestimó la petición de ERC, pero ahora la jueza ha reconocido que aquel auto tenía un "manifiesto error".

El caso nace en junio del 2023, cuando Viñuales retiró el Ayuntamiento de Tarragona como acusación particular del caso Inipro pocos días después de acceder a la alcaldía. ERC, en desacuerdo, abrió dos vías judiciales. Así, pidió al TSJC que suspendiera cautelarmente el decreto firmado por Viñuales, una petición que el tribunal rechazó. La otra vía fue a través del Tribunal Contencioso Administrativo, que si bien inicialmente aceptó el recurso a trámite, en noviembre de este año rechazó la petición de los republicanos. La formación recurrió la decisión y en un auto firmado el 10 de diciembre, la jueza que ha asumido el caso reconoce el error previo y atiende la petición de los concejales de ERC. Fuentes del Ayuntamiento de Tarragona han manifestado que atenderán el requerimiento judicial y recuerdan que no se trata de una causa penal.