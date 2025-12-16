Tarragona hace historia cerrando el primer acuerdo mediante la mediación administrativa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha alcanzado el primer acuerdo mediante la mediación administrativa, un paso pionero que consolida la ciudad como en lo referente al Estado en el uso de esta herramienta para resolver conflictos entre la Administración y la ciudadanía. El acuerdo se firmó el pasado 27 de noviembre, después de cuatro reuniones con las partes afectadas y sus representantes.

El conflicto abordado estaba relacionado con liquidaciones tributarias correspondientes a diferentes ejercicios, y se ha resuelto sin recurrir a vías contenciosas ni a la imposición administrativa. Este es el primer resultado tangible de la ordenanza de mediación impulsada por el consistorio, aprobada y puesta en marcha esta primavera.

Tarragona se convirtió entonces en la primera ciudad del Estado en impulsar la mediación como herramienta específica en el ámbito administrativo. La iniciativa nace de la necesidad de encontrar fórmulas alternativas para gestionar situaciones en que no siempre hay un encaje claro entre el interés general y los intereses particulares.

Desde el consistorio destacan que la mediación permite abordar las discrepancias desde una perspectiva más equitativa y constructiva, evitando que los conflictos se resuelvan únicamente a través de la imposición, el castigo o el litigio judicial. El objetivo es fomentar el diálogo, llegar a acuerdos consensuados y avanzar hacia una administración más próxima, reparadora y orientada a la resolución pactada de los conflictos.