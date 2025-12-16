Tarragona exporta su legado romano en Francia a través de la gastronomía

Los invitados pudieron hacer un viaje al pasado de la antigua Tàrraco de la mano de Sthenelus, un comerciante de vino romano de TàrracoCedida

Tarragona presentó ayer en Tolosa una experiencia gastrocultural única combinando patrimonio, historia y gastronomía, en el marco del 25.º aniversario de la ciudad como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El acto se celebró en el Atelier desde Chefs de la ciudad francesa y reunió a una treintena de periodistas, creadores de contenido y agentes de viajes locales con el objetivo de posicionar Tarragona como una destinación cultural y gastronómica de referencia.

El acontecimiento combinó varias presentaciones sobre el legado romano y la tradición culinaria del territorio, poniendo en valor la riqueza patrimonial de la antigua Tàrraco y su reinterpretación contemporánea. Los asistentes viajaron simbólicamente al pasado de la ciudad romana de la mano de Sthenelus, un comerciante de vino de Tàrraco, que destacó la tradición vinícola milenaria del territorio.

La experiencia culminó con un dinar-showcooking a cargo del colectivo Tàrraco en taula, que recreó recetas romanas elaboradas con ingredientes históricamente documentados y adaptadas a los gustos actuales. Los platos se casaron con vinos y cerveza de la región.

La consejera de Turismo, Montse Adan, subrayó que esta iniciativa “refuerza Tarragona como destinación de referencia a Francia para los amantes de la historia, la cultura y la gastronomía, ofreciendo una experiencia inmersiva que conecta patrimonio e innovación culinaria”.

El acto contó también con la presencia institucional del presidente de la Asociación de Campings de Tarragona Ciudad, Roger Trillas, y de la directora del Centro de Promoción Turística de Francia, Josefina Mariné.