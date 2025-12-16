El Ayuntamiento de Tarragona acuerda que las obras de Parcel·les Iborra se detendrán en horario escolar

Les obras se realizarán principalmente durante las vacaciones de Semana Santa y de veranoCedida

El Ayuntamiento de Tarragona y el UTE EIFFAGE-GICSA-EIFFAGE ENERGIA han acordado modificar el plan de trabajo de las obras de urbanización de Parcel·les Iborra para que no se lleven a cabo durante el horario lectivo de la escuela situada en torno a la actuación.

El consejero de Urbanismo, Nacho García, ha explicado que desde la adjudicación del proyecto el consistorio ha trabajado para reducir las afectaciones al centro educativo y a los niños. En este sentido, la semana pasada ya se propuso sustituir la maquinaria prevista por otra de menor impacto, con el objetivo también de acortar los plazos de la obra.

A pesar de este primer ajuste, después de una reunión con la escuela y la asociación de familias se decidió seguir buscando alternativas. Finalmente, en un encuentro mantenido hoy con la UTE adjudicataria, se ha acordado suspender los trabajos durante el horario lectivo en los alrededores del centro y concentrarlos en periodos de vacaciones.

Así pues, las obras se realizarán principalmente durante las vacaciones de Semana Santa y de verano, y se aprovecharán también los días de Navidad para ejecutar los trabajos más pesados. El nuevo plan de trabajo ha sido avalado por los técnicos municipales.

Les obras de urbanización tienen una duración prevista de 10 meses e incluyen la urbanización de las calles existentes y de nueva creación, así como la instalación y soterramiento de todas las redes de servicios: aguas residuales y pluviales, agua potable, alumbrado público, media y baja tensión, telecomunicaciones y gas.

El coste total del proyecto asciende a 3.958.966,40 euros (IVA incluido). De este importe, el Ayuntamiento asumirá 521.810,90 euros, mientras que la junta de cooperación de Parcel·les Iborra se hará cargo del resto, que supera los 3,4 millones de euros.