Intervienen juguetes y bolsos falsificados en el mercado de Bonavista valorados en 54.600 euros

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona, conjuntamente con efectivos de la Guardia Urbana y la Guardia Civil, llevaron a cabo este domingo un dispositivo policial conjunto en el mercado del barrio de Bonavista.

Hacia las 11h, efectivos de los tres cuerpos policiales junto con peritos y una inspectora de Trabajo se desplegaron en el mercado para inspeccionar tres paradas y dos bares del entorno. En el transcurso de la operación, se intervino 753 juguetes, con un valor estimado de 1.949 euros, y 113 bolsos de mano falsificados, con un valor estimado de 52.650,00 euros.

Aparte de la incautación del material, también se tramitaron dos actas administrativas en estas paradas por infracciones de contrabando, se cursó una denuncia por venta ambulante sin autorización y tres actas más por parte de la Inspección de Trabajo. Sus funcionarios también gestionaron dos expedientes relacionados con las inspecciones que se llevaron a cabo en dos bares del entorno de este mercado. En este caso, la Guardia Urbana denunció un establecimiento por no tener permiso para instalar la terraza y al otro, por no tener seguro, por falta de letreros y por falta de hojas de reclamaciones.

El operativo, en el que se identificaron 16 personas, se enmarca en las actuaciones conjuntas que se efectúan regularmente en mercados de paradas ambulantes con el fin de supervisar la venta fraudulenta de objetos falsificados y la detección de todo tipo de irregularidades administrativas.