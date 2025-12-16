Diari Més

Incendio en un restaurante japonés de Prat de la Riba en Tarragona

Seis dotaciones de Bombers se han mobilizado hasta el local situado en el número 9

Bomberos trabajando en el lugar de los hechos
Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Seis dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajar esta mañana del martes en un incendio en un restaurante japonés de Tarragona. Según ha explicado el cuerpo de emergencias, el aviso lo han recibido a las 08.45 horas y se han movilizado hasta el local de restauración situado en el número 9 de la avenida Prat de la Riba.

Allí los bomberos han localizado el origen del fuego que se encontraba en un congelador del restaurante de tipo bufete. Los efectivos han procedido a su extinción, después han seguido remojando el electrodoméstico y han revisado el local. Ninguna persona ha resultado herida. Hacia las 09.30 horas han dado el servicio por finalizado.

