La Guardia Urbana de Tarragona conmemora el 168.º aniversario de su fundación

La Guardia Urbana de Tarragona conmemoró ayer su 168.º aniversario. Lo hizo con un acto institucional enel Teatro Tarragona que reunió agentes y sus familiares, autoridades, y representantes de otros cuerpos de seguridad entre otros. «Este 2025 ha sido intenso, lleno de cambios y retos», afirmó el intendente del cuerpo, Manel Vázquez, que subrayó los principales hitos del año. Entre estas destacan el aumento de efectivos, con 250 agentes, así como el 50.º aniversario de la incorporación de las mujeres en el cuerpo.

También recalcó la «consolidación con éxito de la figura del referente de barrio», y la puesta en marcha de la Unidad Policial de Refuerzo de Proximidad (UPRP), que «ha hecho posible aumentar las horas de patrullaje a pie en todos los barrios de nuestra ciudad». Además, puso en valor la formación impartida por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en la comisaría y el progreso en policía judicial y la colaboración con otros cuerpos entre otros hitos. Durante su discurso, el intendente también reconoció «el compromiso y la dedicación de toda la plantilla, formada por todas y cada una de las personas que trabajan en nuestra comisaría»,, y agradeció la colaboración con otros cuerpos.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, puso de relieve el valor del servicio público que presta la Guardia Urbana. «Ser policía es pensar antes en los otros que en uno mismo y entregarse sin pensar en las consecuencias personales». Según el alcalde, los agentes son «héroes y heroínas que no salen en las películas, pero que hoy están en esta sala».

Durante la ceremonia también se entregaron medallas por la trayectoria al servicio y el mérito profesional, así como felicitaciones por actuaciones destacadas. Además, se rindió homenaje a la recientemente traspasada cabo Yolanda Hernández Curulla.

Paralelamente, con motivo de la celebración del aniversario se organizó una exposición estática de medios en la Rambla Nova.