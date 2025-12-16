Elena Juncosa será la nueva directora del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona

El Departamento de Cultura ha concluido el proceso de selección para la dirección del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT) con la designación de Elena Juncosa Vecchierini. Juncosa ha sido seleccionada, mediante concurso público, por una comisión de valoración formada por representantes del Departamento de Cultura y expertos externos. Es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universitat de Barcelona, y Máster en Museología y gestión del Patrimonio Cultural, por la misma universidad. Además, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Didáctica de las Ciencias Sociales y espacios de comunicación por la UB. Desde el 2015 ha ejercido como directora gerente de la Fundació Mas Miró.