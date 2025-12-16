El Ayuntamiento de Tarragona dice que la afectación de las obras de Parcel·les Iborra sobre la escuela será de tres semanas

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona se reunió ayer con la dirección de la Escola l'Arrabassada y la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) para informar sobre las medidas correctoras adoptadas por el consistorio para reducir las molestias que puedan ocasionar las obras de urbanización de Parcel·les Iborra. El consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, y los técnicos municipales aseguraron que la afectación directa de los trabajos sobre el centro educativo será sólo de tres semanas.

Hay que recordar que la intervención proyectada en el entorno de la Ermita de la Salud se iniciará justa tocar de la escuela con la construcción de un vial que conectará aquel sector con la calle Mercè Rodoreda. Durante las últimas semanas, los padres y madres del centro han denunciado que los trabajos ocasionarán niveles muy elevados de ruido, vibraciones y polvo a dos metros del patio y las aulas de educación infantil.

Representantes del Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) y de los Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat de Catalunya también estuvieron presentes en la reunión de ayer, la cual dejó insatisfechas a las familias de la escuela. «Nos explicaron las medidas correctivas que ha tomado el Ayuntamiento, pero en ningún momento nos han podido asegurar que no perjudicará a la salud física y emocional de los niños», explica el presidente del AFA, Sergi Albarrán.

Para ellos, el cambio de maquinaria es insuficiente, ya que la fresadora que limará los siete metros de profundidad de roca calcárea sigue siendo una máquina de gran tonelaje que generará ruido y vibraciones. En este sentido, las familias remarcan que las afectaciones durarían tres semanas, como prevé el Ayuntamiento, «solo en el mejor de los casos». «Lo vemos complicado», dice Albarrán, quien apunta que «puede haber cualquier problema que retrase los trabajos». Durante el encuentro, los técnicos del consistorio habrían informado de que esta semana se iniciarán los trabajos previos a la construcción del nuevo vial y no será hasta después de fiestas cuando llegue la maquinaria pesada, justo cuando se reprenden las clases.

Las familias temen que se alarguen más de lo que prevé el consistorio

Asumir el sobrecoste

El pasado sábado, el AFA y la Asociación Administrativa de Cooperación Ermita de la Salud se reunieron con la voluntad de encontrar soluciones consensuadas. Los vecinos entienden las reclamaciones de las familias —y viceversa—, pero no quieren asumir la sanción que comportaría retrasar las obras hasta el verano como piden los padres y madres de los alumnos. Según fuentes consultadas, supondría un sobrecoste de un 10% —la inversión prevista inicialmente es de 3,9 MEUR—, lo mismo que han tenido que pagar los propietarios por el cambio de maquinaria. El portavoz de ECP, Jordi Collado, medió en el encuentro del sábado entre ambas partes: «Tenemos claro que las obras no las tienen que sufrir los chiquillos y que los costes del retraso no pueden recaer sobre los vecinos. El Ayuntamiento tiene que asumir el retraso y el sobrecoste que haga falta para proteger a los niños».