La Anella Mediterània de Tarragona se convierte esta Navidad en escenario de circo contemporáneo con la llegada del Cirque Pardi!, que instalará su carpa del sábado 20 al viernes 26 de diciembre para presentar el espectáculo Low Cost Paradise. Una propuesta pensada para todos los públicos que combina comedia, danza, malabares, acrobacias y música en directo.

¡Cirque Pardi! es un colectivo internacional de circo contemporáneo formado por artistas y profesionales de varios ámbitos, unidos por un proyecto itinerante y comprometido. Con una línea artística experimental y en constante investigación, la compañía propone un circo progresivo que combina belleza, fragilidad y reivindicación.

La compañía francesa apuesta por un espectáculo innovador y actual, sin renunciar a los elementos clásicos del circo de carpa. Low Cost Paradise construye un universo mágico y teatral marcado por el caos, el humor y el absurdo, invitando grandes y pequeños a vivir una experiencia artística inmersiva y sorprendiendo.

Les funciones tendrán lugar diariamente a las 19 h, excepto el domingo 21, cuando el pase sea a las 18 h. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para toda la familia. El recinto dispondrá de servicios de taquilla, bar y restauración para completar la experiencia. Les entradas se pueden adquirir en la misma taquilla de la carpa o a través de la web entrades.tarragona.cat.