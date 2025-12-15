Woody y la Minnie traen alegría a los niños ingresados en el Hospital Joan XXIII

Durante la visita, los niños han recibido varios obsequios y materiales de PortAventura World como recuerdo de esta jornadaCedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los niños ingresados en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona han recibido este lunes 15 de diciembre una visita muy especial. Woody y la Minnie, personajes emblemáticos de PortAventura World, han recorrido diferentes espacios asistenciales del centro para compartir un rato de diversión con los niños y niñas hospitalizados y sus familias.

Acompañados por voluntarios de la Fundación PortAventura, los personajes han visitado la planta de hospitalización de Pediatría, la planta de maternidad, la UCI Pediátrica, el UCI Neonatal y las urgencias pediátricas. Durante la visita, los niños han recibido varios obsequios y materiales de PortAventura World como recuerdo de esta jornada, que busca hacer más amable la estancia hospitalaria.

La iniciativa se enmarca en la colaboración continuada entre la Fundación PortAventura y el Hospital Joan XXIII, con el objetivo de humanizar la atención sanitaria y mejorar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos. La delegación ha sido recibida por la dirección del centro y por el personal del Servicio de Pediatría.