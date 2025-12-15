Viñuales fija la implantación del servicio de limpieza, el POUM y la Tabacalera como prioridades de Tarragona para el 2026

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que los principales retos de cara al 2026 por la ciudad serán la implantación definitiva del servicio de limpieza, establecer las líneas maestras del nuevo POUM y el inicio de la reconversión de la Tabacalera, con la llegada del centro de estudios privado Euses y el inicio del traslado del conservatorio de música de la Diputació.

Viñuales ha asegurado que la ciudad «vive un momento dulce» a nivel de inversiones y de acontecimientos deportivos, como el paso del Tour de Francia, la Copa de la Reina de baloncesto o el europeo de triatlón. En este sentido ha celebrado los datos económicos y turísticos, que ha calificado de «muy buenos».