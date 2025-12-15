Encontrar una tapa diferente de alcantarilla en Tarragona te puede llevar a Londres con Stranger Things

En total, se han cambiado una cuarentena de tapas de metal por todo el Estado, cinco de las cuales en Cataluña: cuatro en Barcelona y una en Tarragona.Deborah Valbuena

Estos días, quien ande por las calles de Barcelona o Tarragona puede cruzarse con una sorpresa bajo sus pies: una tapa de alcantarilla con grabados inspirados en escenas icónicas de Stranger Things. Se trata de una acción promocional impulsada por Netflix y Movistar para dar visibilidad a la quinta temporada de la serie.

En total, se han cambiado una cuarentena de tapas de metal por todo el Estado, cinco de las cuales en Cataluña: cuatro en Barcelona y una en Tarragona. Les tapas son redondas y aparentemente normales, pero los detalles del relieve las hacen únicas y reconocibles para los fans de la serie.

Los participantes que encuentren una de las tapas tienen que hacer una foto o un vídeo y colgarlo a las redes sociales antes del viernes 19 de diciembre. Los afortunados podrán entrar en el sorteo para ganar entradas para ver el musical de Stranger Things a Londres, una experiencia exclusiva para|por los fans más incondicionales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las campañas creativas de promoción de la serie, que acostumbran a combinar elementos urbanos con retos y premios para la comunidad de seguidores.