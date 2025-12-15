Tarragona inicia la sustitución de la pasarela de la Tabacalera por un camino de tierra

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La pasarela de madera de la Tabacalera desaparecerá después de trece años. El Ayuntamiento de Tarragona inició, hace unas semanas, las obras para eliminar la estructura existente y la sustituyó por un acirate del suelo. Según fuentes municipales, los trabajos se alargarán hasta finales de enero y costarán 24.000 euros.

La tarima presentaba diferentes deficiencias, como maderas que sobresalían o tramos hundidos y que rebotaban cuando caminaba la gente por encima. El pasado mes de septiembre, se generó un agujero en el extremo más próximo a la calle Manuel de Falla. A raíz de este episodio, el consistorio decidió impulsar la redacción de un proyecto para cambiar la pasarela —que tenía defectos de diseño— por un material más sólido.

Ahora, tres meses después, se ha puesto en marcha las obras para retirar toda la estructura de madera, incluidos los soportes inferiores. Una vez desaparezca, se colocará tot-u, un material compuesto por áridos granulares que se compactará para crear un «camino terrís». La actuación incluirá también un rellenado de los drenajes laterales con áridos para garantizar la evacuación de aguas pluviales. Mientras duren los trabajos, la zona estará cerrada con una valla de obra que evitará el acceso de personas a las partes que están en malas condiciones.

El Ayuntamiento ha tenido que hacer varias intervenciones para arreglar la pasarela durante los últimos años. En el 2019, un camión de Bomberos pasó por encima cuando iba a extinguir un incendio y rompió una parte de la plataforma, que cedió con el peso del vehículo. Se produjo un caso similar en 2022, cuando una máquina del servicio de la limpieza pasó también por encima y destrozó varias maderas. Los operarios municipales repararon las zonas afectadas.

Inaugurada en mayo del 2012

La pasarela de madera se inauguró en mayo del 2012, junto con el jardín vertical de 3.200 metros cuadrados que se instaló en la fachada de la Tabacalera que da en la avenida a Vidal i Barraquer. El año 2020, el consistorio decidió desmantelarlo por su grave estado de degradación, hecho que suponía un riesgo por «insalubridad, suciedad y peligro de desprendimientos». El proyecto, que incluía también la creación de un espacio verde lúdico, costó 3,3 millones de euros.