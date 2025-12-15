Literatura
Un tarraconense escribe una novela de 180 páginas con una sola frase y gana un reconocido premio
Òscar Palazón Ferré ha sido galardonado por su obra 'Stabat mater. Un vent diví' por el Consejo de Mallorca
El poeta, filólogo y escritor de Tarragona, Òscar Palazón Ferré, ha ganado este fin de semana el Premio Mallorca de Narrativa. El Consejo de Mallorca entregó este sábado los Premios de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025 en la Casa Museo Llorenç Villalonga, en Binissalem. Damià Rotger Miró consiguió el galardón de poesía, y Bandia Ribeira, el de fotografía contemporánea.
Palazón fue reconocido con el Premio de Narrativa, dotado con 25.000 euros, por la obra Stabat mater. Un vent diví. Según explica el propio Palazón, la novela con la que recibido el premio contiene una sola frase que ocupa 180 páginas, «lo quela hace única en nuestra lengua».
Otros premiados
En la categoría de ensayo en catalán, el premio dotado con 19.000 euros fue para Vicenç Amengual Salas por Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom. L’art de la serigrafia al servei dels banderins, y la de textos teatrales, con 10.000 euros, para Marta Isabel Moreno Pizarro por La guardiana.
El premio de literatura infantil ilustrada, dotado con 10.000 euros, recayó en Caterina Valriu Llinàs y Bárbara Sansó Genovart por Què hi ha per dinar?
En las categorías en castellano, el Premio de Narrativa, con 25.000 euros, fue para Diego Sánchez Aguilar por El Mago David, el de poesía para Roxana Méndez por Infinitesimal. El de ensayo fue Manuel Aguilera Povedano por Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia.
El Premio de Fotografía Contemporánea fue para Bandia Ribeira por Grandeza y debilidad del espontáneo, y el Premio de Fotografía Talento Isleño, con 4.000 euros, para Beatriz Polo Iañez por Cuando se acaba el día.